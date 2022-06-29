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التعليم: طلاب مدارس المكفوفين بالثانوية أدوا امتحان الإنجليزى بشكل منضبط

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:01 م
التعليم: طلاب مدارس المكفوفين بالثانوية أدوا امتحان الإنجليزى بشكل منضبط وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.
 
وقد حرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.
 
وقال الدكتور رضا حجازي إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
 
وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
 
وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلقى أي ملاحظات.
 
جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولى).
 
 

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