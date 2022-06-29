التعليم: انتهاء الأكاديمية المهنية من إجراءات ترقيات المعلمين 2015

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: انتهت الاكاديمية من إجراءات ترقية دفعة 2015 مع مراعاة أقدمية حقوقهم في الترقية مع العلم أن كل دفعة ستحتفظ باقدميتها في الترقية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الحصول على شهادة صلاحية الترقي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مشددة على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة على بدء النظر في إجراءات الترقي وذلك بفتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2023/2022 وذلك على النحو التالي :

- يتم الترشح للإجراءات اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها لكل من:

-يتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2022/12/31.

-يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقرير الكفاية للأعوام

2021/2020 2020/2019

- يكون المرشح على رأس العمل وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من ذلك.

2- يتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق المديرية بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لهم بالعلم على بدء إجراءات الترشح اللازمة للترقي ، ويقع على مديري الإدارات ، ومديري المدارس مسئولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم ، ولا يعتد بأي طلب يقدم للترشح للترقى بعد المواعيد المحددة بكتابنا هذا .

3- يتم التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية بالادارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم /http://academy.emis.gov.eg لمراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحين للترقي، وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 2022/7/3 إلى 2022/8/4 على أن يراعي الآتي :

- استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الإختبارات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الداله على مرضهم و المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات إجازة مرضى بأجر كامل - إجازة مرضى بنصف الأجر وذلك عن طريق مسؤلى الاحصاء بالادارات والمديريات التعليمية ، وذلك تطبيقا للكتاب الدوري رقم (33) والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 2015/10/25 .

• تخفض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين - أو ما يقابلها - المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير ولمدة عامين للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك وفقا للتاريخ المحدد، على أن يقوم المعلم بإستيقاء بيانات النموذج المرفق والخاص بتحديد مدى استفادته من الدرجة العلمية في تخفيض المدة البينية خلال مدة خدمته، واعتماده من الإدارة التعليمية، وتعتبر الإدارة التعليمية مسئولة عن صحة البيانات الواردة في النموذج المذكور ويتم تسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية التابع له المعلم للقيام بتسجيل ذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمرتبط بقاعدة بيانات المعلمين ، على أن يتم إتاحة بياناته بعد ذلك ضمن المرشحين للترقي حال استحقاقه، ويجب على المعلم الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يكمل إجراءات ترشحه للترقي عن طريق جهة عمله. و بالنسبة للمعلمين الذين سبق وأن تقدموا لإجراءات الترقي بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقى ، سوف يتم إعادة إعادة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم

4- تتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين لاحقا إصدار منشور يحدد :

- البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي الواردة في القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على ضرورة التنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالتعليمات المشار إليها بعاليه لضمان إعلام المعلمين المرشحين لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023/2022 والتنبيه على كافة المسئولين بسرعة تنفيذ ماورد بعاليه في حدود اختصاصاتهم المحددة خلال المدة الزمنية المعلن عنها.