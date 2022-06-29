وقالت كارين جان بيير ، المتحدثة باسم البيت الأبيض إن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن سوف تستضيف ، في إطار الزيارة ذاتها ، نظيرتها المكسيكية بياتريس جوتيرز مولر.



وأضافت أن المناقشات سوف تتركز على جهود الدولتين لمواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي، وبحث المبادرات المشتركة مثل الخطوات التي اتخذت في ظل الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وأوضحت أن من المقرر كذلك بحث الرؤى الخاصة بأمريكا الشمالية والتعاون بشأن قضية الهجرة وجهود التنمية المشتركة في أمريكا الوسط والأمن والمناخ والطاقة والقضايا العالمية.