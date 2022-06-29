البورصة تختتم تعاملات شهر يونيو بارتفاع جماعى للمؤشرات وتربح 1.9 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 621.960 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 9225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 11312 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3730 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2547 نقطة.