البنتاجون يتحدى المحكمة العليا: عمليات الإجهاض متاحة للعاملات بـ“الدفاع"

كتبت: نهال أبو السعود

تحدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" المحكمة العليا الأمريكية، مؤكدة بحسب بيان نشرته شبكة اية بي سي ، الأربعاء أن خدمات الإجهاض ، والأطقم الطبية اللازمة لإجراء تلك العمليات ، متاحين لكافة العاملات بوزارة الدفاع بما فيهم الضابطات والموظفين ، برغم قرار المحكمة الأعلى داخل البلاد بحظر تلك الخدمات.

أكد البنتاجون ان قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإلغاء الإجهاض لن يمنع الجيش الأمريكي من السماح لمقدمي الخدمات الطبية بالاستمرار في إجراء عمليات الإجهاض للأفراد العاملين بالوزارة في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر بسبب الحمل في وثيقة رسمية صدرت مساء الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا إن قرار المحكمة لن يؤثر على سياسة الإجازة، والتي تسمح للأفراد بالسفر حسب الحاجة لتلقي الرعاية في إحدى عمليات الإجهاض المشمولة أو في حالات أخرى، على نفقتهم الخاصة.

وفقا لشبكة ايه بي سي، كتب جيل سيسنيروس جونيور ، وكيل وزارة الدفاع لشؤون الموظفين والاستعداد ، في مذكرة هذا الأسبوع لكبار مسؤولي البنتاجون: "سيستمر مقدمو الرعاية الصحية في اتباع سياسة الإدارات الحالية ، وستقوم قيادة مرافق العلاج الطبي العسكري بتنفيذ تدابير لضمان استمرار الوصول إلى الرعاية".

ومع ذلك ، يقول بعض المدافعين العسكريين والمحاربين القدامى إن هناك المزيد الذي يمكن للبنتاجون القيام به.

قالت إيرين كيرك كومو ، وهي جندي سابق في مشاة البحرية : "أي أفراد خدمة يتمركزون في تلك القواعد وعائلاتهم ، خاصة مع ارتفاع معدلات الاعتداء الجنسي [في الجيش] التي نراها ، سيؤثر ذلك عليهم".

يسمح الجيش الأمريكي حاليًا لأفراد الخدمة بالذهاب في إجازة سفر لتلقي "عمليات إجهاض مغطاة" إذا لم تكن متوفرة في قاعدتهم - أو لاستخدام إجازة شخصية على نفقتهم الخاصة لتلقي الإجهاض في جميع الحالات الأخرى.

وكتب سيسنيروس في مذكرته: "يظل الوصول إلى إجازة الطوارئ أو إجازة النقاهة دون تغيير لجميع أعضاء الخدمة ويجوز للموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الاستمرار في طلب الإجازة المرضية وغيرها من أشكال الإجازة حسب الضرورة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للموظف وأفراد أسرته".

وأضاف: "ويمكن استخدام الإجازة المرضية لتغطية السفر الضروري للحصول على أي نوع من الإجازة الطبية".