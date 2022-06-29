البرلمان العربى يشيد بزيارة الرئيس السيسى لسلطنة عمان ومملكة البحرين

بيشوى رمزى

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالزيارة الناجحة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في اطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي العربى وكذلك لتعزيز التضامن العربي وتنسيق المواقف العربية ضمن العلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تربط مصر بدول الخليج .

وأكد العسومي أن مخرجات القمة المصرية العمانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، ستساهم في تعزيز وتنويع أطر التعاون الراسخة فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

كما اشاد رئيس البرلمان العربي بنتائج القمة المصرية البحرينية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، مثمنا ما أبداه الرئيس السيسي من تقدير لمملكة البحرين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن خصوصية العلاقات المصرية - البحرينية ليست وليدة اليوم بل هي علاقات رسخها التاريخ على مرّ العصور.

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة العربية لتلبية تطلعات شعوبها في مزيد من التنمية والتطور والاستقرار والنماء.