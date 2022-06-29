الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى فى رسالة "الإسكندرية بين النزعة الكونية لروبير سوليه والنزعة القومية لإبراهيم عبد المجيد"

حصلت الباحثة نسمة محمد سيد عميرة على درجة الدكتوراه في الأدب الفرنسي، من كلية الآداب جامعة حلوان عن رسالة بعنوان "الإسكندرية بين النزعة الكونية لروبير سوليه والنزعة القومية لإبراهيم عبد المجيد"، دراسة مقارنة بين روايتي "منارة الإسكندرية" و"لا أحد ينام في الإسكندرية"

وانعقدت جلسة المناقشة اليوم الأربعاء، والتي تشكلت من الأستاذة الدكتورة فاطمة خليل محمد الدسوقى، الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان مشرفًا، ولجنة المناقشة والحكم التى تكونت من د. ندية إبراهيم عارف، الأستاذ بكلية الآداب جامعة طنطا، رئيسًا، والأستاذة الدكتورة ابتهاج بهجت الحسامي، الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان، مناقشًا، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور مها حسنى.