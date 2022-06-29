اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 06:29 م
أكرم القصاص
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الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى فى رسالة "الإسكندرية بين النزعة الكونية لروبير سوليه والنزعة القومية لإبراهيم عبد المجيد"

الأربعاء، 29 يونيو 2022 05:17 م
الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى فى رسالة "الإسكندرية بين النزعة الكونية لروبير سوليه والنزعة القومية لإبراهيم عبد المجيد" الباحثة نسمة عميرة

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حصلت الباحثة نسمة محمد سيد عميرة على درجة الدكتوراه في الأدب الفرنسي، من كلية الآداب جامعة حلوان عن رسالة بعنوان "الإسكندرية بين النزعة الكونية لروبير سوليه والنزعة القومية لإبراهيم عبد المجيد"، دراسة مقارنة بين روايتي "منارة الإسكندرية" و"لا أحد ينام في الإسكندرية"

 

وانعقدت جلسة المناقشة اليوم الأربعاء، والتي تشكلت من الأستاذة الدكتورة فاطمة خليل محمد الدسوقى، الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان مشرفًا، ولجنة المناقشة والحكم التى تكونت من د. ندية إبراهيم عارف، الأستاذ بكلية الآداب جامعة طنطا، رئيسًا، والأستاذة الدكتورة ابتهاج بهجت الحسامي، الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان، مناقشًا، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور مها حسنى.

الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى (1)
 
الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى (2)
 
الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى (3)
 
الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى (4)
 
الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى (5)
 
الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى (6)
 
الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى (7)
 
الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى (8)
 
الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى (9)
 
الباحثة نسمة عميرة تحصل على درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى (10)

جامعة حلوان

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