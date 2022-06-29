البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب محمد الأحمدى

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصري وقيادته السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ومختلف الأجهزة الوطنية المصرية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو العظيمة.

وأوضحت الكنيسة أن هذه الثورة التي خرجت فيها جموع المصريين من كافة الأطياف للدفاع عن هوية الوطن ومقدراته وإعلاء قيم العدالة والتنمية والمواطنة، وهو ما نرى ثماره الآن في كافة المجالات ونثق أن القادم سيستمر في التحسن بمعونة الله وحكمة قيادة الدولة وإخلاص المصريين لوطنهم.

واختتم البيان "حفظ الله مصر شعبًا وقيادةً وأرسى خطواتها على الطريق نحو الجمهورية الجديدة".