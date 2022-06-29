الأوقاف توجه المديريات بسرعة تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك

كتب على عبد الرحمن

عقد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني ب وزارة الأوقاف ، اجتماعًا بقيادات القطاع الديني اليوم الأربعاء، بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى.

ووجه رئيس القطاع الديني، مديري المديريات بسرعة إعداد الساحات والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل في محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة ، على أن تقوم كل مديرية بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التي تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات.

وأعلنت وزارة الأوقاف توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث يتم توزيعها قبل العيد مباشرة، فى إطار رسالتها فى خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

وقالت الوزارة، فى وقت سابق، إنها ستستأنف بعد ذلك عملية التوزيع الكبرى عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم صكوك الأضاحى على نطاق واسع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.