أعلن مركز الاوبئة الأمريكى عن ارتفاع عدد إصابات جدرى القرود فى الولايات المتحدة الامريكية لتصل الحصيلة إلى 306 حالة.

وبدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية، رصد إصابات بجدري القردة في أكثر من 20 دولة، متوقعة ارتفاع الإصابات.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" فى وقت سابق. وكان مسؤولو المنظمة قد توقعوا في وقت سابق تسجيل المزيد من حالات الإصابة بجدري القردة ..مشيرين إلى إمكانية احتواء تفشي المرض.

يذكر أن، كشف الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، أن جدرى القرود لم يعدل وراثيا، ولم يصنع فى المعامل بل هو فيروس ينتقل من الحيوانات.

من جانبها قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن هناك عدة إجراءات وقائية لابد أن نقوم بها، وهناك لقاحات كانت موجودة للوقاية من الجدرى، والذى كان أول مرض معدٍ تم استئصالة من العالم، وهناك لقاح جديد تم تطويره، وتمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأغذية والأدوية الامريكية FDA لاستخدامه فى مكافحة جدرى القرود، وهو يستخدم للمخالطين.