الأمم المتحدة تطلق خطة تضم 31 التزاما لحل أزمة النزوح الداخلى

كتبت : هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه ومع تشرد أعداد قياسية من الناس داخل أوطانهم بسبب النزاعات والكوارث وحالات الطوارئ المناخية وغيرها من المآسي، يجب فعل المزيد لإنهاء هذه الأزمة.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال إطلاق خطة عمل بشأن النزوح الداخلي، وتحدد الخطة 31 التزاماً من قبل منظومة الأمم المتحدة لحل ومنع مشكلة النزوح الداخلي والتصدي لها بشكل أفضل، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات من جانب البلدان والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص وغيرها.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة لتبني خطة العمل على تقرير صدر عن لجنة رفيعة المستوى عقدها الأمين العام عام 2021 لتحديد توصيات ملموسة لحل أزمة النزوح الداخلي، حيث ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في مايو، نقلاً عن أحدث تقرير عالمي عن النزوح الداخلي، أن عدد النازحين داخليا بلغ 59.1 مليون شخص العام الماضي، مما يشكل زيادة بحوالي أربعة ملايين شخص من عام 2020.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "في غضون ثلاثة أشهر فقط، أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح 13 مليون شخص من منازلهم ومجتمعاتهم، وبقي ما يقرب من ثلثيهم في أوكرانيا".