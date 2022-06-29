الأمم المتحدة تدعو للتحقيق فى وفاة 23 مهاجرا أفريقيا على حدود المغرب وإسبانيا

كتبت : هند المغربي

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن شعورها بالقلق العميق إزاء وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا، وإصابة 76 آخرين على الأقل بجراح على الحدود بين المغرب وإسبانيا.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا هو أعلى رقم مسجل للوفيات في حادثة واحدة على مدى سنوات عديدة لمهاجرين، كما ورد إصابة 140 من حرس الحدود المغربي أصيبوا بجراح. وفق الأمم المتحدة

ودعت المفوضية الأممية البلدين إلى ضمان إجراء تحقيق فعّال ومستقل كخطوة أولى نحو تحديد ملابسات الوفيات والإصابات، وأي مسؤولية محتملة وضمان المساءلة.

وأضافت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني: " ندعو الجميع إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة – لضمان تطبيق تدابير حوكمة الحدود القائمة على حقوق الإنسان."