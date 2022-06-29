اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

افتتاح محطة مترو "الكيت كات" خلال أيام.. شاهد آخر الاستعدادات

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:19 م
افتتاح محطة مترو "الكيت كات" خلال أيام.. شاهد آخر الاستعدادات وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة مترو الكيت كات أحد المحطات الجديدة المقرر افتتاحها منتصف الشهر القادم ضمن 4 محطات وهى "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وذلك ضمن الجزء الأول بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من العتبة للكيت كات. 
 
 
ورصد اليوم السابع أعمال الاستعدادات بمحطة مترو الكيت كات الجديدة، حيث يجرى الآن تجهيز الشارع ورصفه بالإنتر لوك ومداخل المحطة، وتحديث أعمدة الإنارة ورصف المسافة من الميدان لشارع العلمين. 
 
ومن المقرر أن تفتتح الوزارة 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث، منتصف يوليو القادم، هم محطات "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات" وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.  
 
وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.

مترو الانفاق

المترو

محطات المترو

محطة الكيت كات

المترو الجديد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة