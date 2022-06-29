افتتاح محطة مترو "الكيت كات" خلال أيام.. شاهد آخر الاستعدادات

كتب سيد الخلفاوى

تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة مترو الكيت كات أحد المحطات الجديدة المقرر افتتاحها منتصف الشهر القادم ضمن 4 محطات وهى "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وذلك ضمن الجزء الأول بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من العتبة للكيت كات.

ورصد اليوم السابع أعمال الاستعدادات بمحطة مترو الكيت كات الجديدة، حيث يجرى الآن تجهيز الشارع ورصفه بالإنتر لوك ومداخل المحطة، وتحديث أعمدة الإنارة ورصف المسافة من الميدان لشارع العلمين.

ومن المقرر أن تفتتح الوزارة 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث، منتصف يوليو القادم، هم محطات "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات" وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.