اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل فى أسوان.. فيديو وصور

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:00 ص
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل فى أسوان.. فيديو وصور الخضراوات والفاكهة فى سويقات السيل بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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أجرى "اليوم السابع" تقريرا تليفزيونيا لرصد أسعار الخضراوات بمحافظة أسوان، من داخل سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل فى مدينة أسوان، للتعرف على المعروض من الخضر والفاكهة فى الأسواق.
 
وشهدت سوق السيل أحد أكبر أسواق مدينة أسوان تنوع وزيادة كبيرة فى المعروضات وواصلت أغلب أصناف الخضراوات تراجعها وتراوح سعر الطماطم ما بين 7 إلى 9 جنيهات حسب الجودة والبطاطس 5 جنيهات، والبصل الأبيض 3 جنيهات والكوسة بين 5 إلى 7 جنيهات، فيما تراوحت أسعار البصل 3 جنيهات ونصف.

وتابع "اليوم السابع" جولته داخل سوق السيل فى مدينة أسوان، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا لجميع الأصناف فى الأسوق، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الباعة فى الأسواق، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا ملحوظًا مع توافر معروض كبير.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" الاستقرار الملحوظ فى أسعار الخضراوات والفاكهة بمحافظة أسوان وتفاوت الأسعار من مكان لآخر حسب جودة وأنواع كل صنف من الخضراوات أو الفاكهة، كما جاءت أسعار الفواكه كالتالى: البطيخ من 10 إلى 20 جنيها للواحدة والبرقوق والخوخ 10 جنيهات والموز 7 جنيهات والتفاح من 10 إلى 15 جنيها.

وتشهد أسواق أسوان وفرة من كل المعروضات سواء خضراوات أو فاكهة بأسعار فى متناول الجميع، كما تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

الخضراوات والفاكهة فى سويقات السيل بأسوان (13) [Desktop Resolution]
 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (1)
 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (2)
 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (3)
 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (5)
 

 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (7)
 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (8)
 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (9)
 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (10)
 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (11)
 
سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (14)
 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (15)
 

 

سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل (16)
 

 

 

 


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