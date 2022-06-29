استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل فى أسوان.. فيديو وصور

وتابع "اليوم السابع" جولته داخل سوق السيل فى مدينة أسوان، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا لجميع الأصناف فى الأسوق، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الباعة فى الأسواق، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا ملحوظًا مع توافر معروض كبير.
ورصدت عدسة "اليوم السابع" الاستقرار الملحوظ فى أسعار الخضراوات والفاكهة بمحافظة أسوان وتفاوت الأسعار من مكان لآخر حسب جودة وأنواع كل صنف من الخضراوات أو الفاكهة، كما جاءت أسعار الفواكه كالتالى: البطيخ من 10 إلى 20 جنيها للواحدة والبرقوق والخوخ 10 جنيهات والموز 7 جنيهات والتفاح من 10 إلى 15 جنيها.
وتشهد أسواق أسوان وفرة من كل المعروضات سواء خضراوات أو فاكهة بأسعار فى متناول الجميع، كما تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة