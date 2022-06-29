استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق السيل فى أسوان.. فيديو وصور

أسوان - صلاح المسن

أجرى "اليوم السابع" تقريرا تليفزيونيا لرصد أسعار الخضراوات بمحافظة أسوان، من داخل سوق الخضر والفاكهة بمنطقة السيل فى مدينة أسوان، للتعرف على المعروض من الخضر والفاكهة فى الأسواق.

وشهدت سوق السيل أحد أكبر أسواق مدينة أسوان تنوع وزيادة كبيرة فى المعروضات وواصلت أغلب أصناف الخضراوات تراجعها وتراوح سعر الطماطم ما بين 7 إلى 9 جنيهات حسب الجودة والبطاطس 5 جنيهات، والبصل الأبيض 3 جنيهات والكوسة بين 5 إلى 7 جنيهات، فيما تراوحت أسعار البصل 3 جنيهات ونصف.