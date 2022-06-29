استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى الليلة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسموحة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويدخل فريق الأهلى بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة قطار الانتصارات في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب حصد تذكرة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور، وتعادل سموحة مع طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في آخر ظهور بالدوري.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر أربعة مباريات وسجل 33 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود أستوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.