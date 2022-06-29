ارتفاع الرطوبة وتحذير من أشعة الشمس.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا