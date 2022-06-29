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ارتفاع الرطوبة وتحذير من أشعة الشمس.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:41 م
ارتفاع الرطوبة وتحذير من أشعة الشمس.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء  حتى الإثنين المقبل ،  حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:
 
- ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء 
 
-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية 
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا

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