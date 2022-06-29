اليوم السابع
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إلغاء رسوم التحويلات بين البنوك حتى نهاية 2022.. تفاصيل

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:10 م
إلغاء رسوم التحويلات بين البنوك حتى نهاية 2022.. تفاصيل البنك المركزي
كتب - أحمد يعقوب

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قرر البنك المركزى المصرى مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لقرارات البنك المركزى.
 
- مد العمل بقرارات إعفاء المواطنين من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى حتى 31 ديسمبر 2022 يعنى لمدة 6 أشهر كمان يعنى تحول الفلوس مجانًا من بنك لبنك عن طريق الإنترنت والموبيل البنكى وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية InstaPay
 
- الحد الأقصى لعمولة السحب النقدى من ماكينات ATM الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى يبلغ 5 جنيهات
 
- إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا من أى محفظة هاتف محمول لمحفظة هاتف محمول أخرى
 
- زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات ATM الخاصة بالبنوك الأخرى لتصبح 4000 جنيه
 
- إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا  على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless

البنك المركزي

رسوم السحب

رسوم الايداع

رسوم السحب والايداع



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