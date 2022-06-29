اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:22 م
أكرم القصاص
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إعلان حالة الطوارئ المدنية في النمسا جراء الفيضانات

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:41 م
إعلان حالة الطوارئ المدنية في النمسا جراء الفيضانات فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات في النمسا اليوم الأربعاء حالة الطوارئ المدنية في البلاد بعد انعزال عدد من القرى بولاية "كارينثا" بجنوب البلاد جراء الانهيارات الطينية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.


وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن السلطات طالبت المواطنين باللجوء إلى الأدوار العليا من منازلهم، مضيفة أنه تم إنقاذ عدد من المواطنين جوا بعدما احتجزوا داخل منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات.


وكانت عاصفة قوية ضربت الأجزاء الجنوبية من البلاد في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.


النمسا

فيضانات فى النمسا

طوارئ

إعلان الطوارئ فى النمسا



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