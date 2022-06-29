كتبت أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر، وتسجيل5.7 مليون حائز على المنظومة كما يستهدف التوسع فى ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.

وأضاف القصير أن إجمالى التمويل في مجال المحاصيل الزراعية يبلغ من 6 - 7 مليار جنيه سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه سنوياً مع تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، حيث استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.

ولفت القصير إلى أنه تم تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، وتحصيل 7.2 مليار جنيه ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.

وأكد القصير أن هناك طفرة في مجال البحوث التطبيقية والتوسع في النشر العلمي حيث تم نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط أصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الإنتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.

وفي مجال الإصلاح التشريعي تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء من أمثلة قانون إنشاء الجهاز القومي لتطويرالبحيراتوتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.