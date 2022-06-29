اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 8 أطفال عقرهم كلب ضال في قنا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:07 م
إصابة 8 أطفال عقرهم كلب ضال في قنا كلب ضال - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 8 أطفال، اليوم الأربعاء، بعد عقرهم من كلب ضال في مركز فرشوط شمال محافظة قنا ، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.
 
 
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 9 أطفال بعد عقرهم من كلب ضال بمركز فرشوط، وأسفرت الواقعة عن إصابة  ادهم خالد، 8 سنوات، محروس سعيد علي، 6 سنوات، حسين ايمن رفاعي 5 سنوات،علي احمد سيد، 19 سنوات، جسار مصطفي إبرهيم، 5 سنوات، حمزه كرم عثمان، 7 سنوات، عبدالرحمن وليد أبو الوفا، 6 سنوات، طه محمد عبدالفتاح 11 عام.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج
 
 

اصابة اطفال بقنا

اصابة اطفال عقرهم كلب

مركز فرشوط

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة