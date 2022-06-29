إصابة 8 أطفال عقرهم كلب ضال في قنا

قنا صابر سعيد

أصيب 8 أطفال، اليوم الأربعاء، بعد عقرهم من كلب ضال في مركز فرشوط شمال محافظة قنا ، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 9 أطفال بعد عقرهم من كلب ضال بمركز فرشوط، وأسفرت الواقعة عن إصابة ادهم خالد، 8 سنوات، محروس سعيد علي، 6 سنوات، حسين ايمن رفاعي 5 سنوات،علي احمد سيد، 19 سنوات، جسار مصطفي إبرهيم، 5 سنوات، حمزه كرم عثمان، 7 سنوات، عبدالرحمن وليد أبو الوفا، 6 سنوات، طه محمد عبدالفتاح 11 عام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج