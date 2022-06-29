إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب "معاكسة فتاة" بالسلام

كتب أحمد عبد الهادي

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على 15 شخصا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بمنطقة السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة مساكن في منطقة السلام ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام عدد من الشباب تحرشوا بفتاة، وعندما تدخل أقاربها نشبت مشاجرة بينهم بالطوب والزجاج والإسلحة البيضاء، مما اسفر عن أصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح، وتم القبض على 15 أخرين كما تهشمت سيارة فان سوزوكى ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وجارى سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة تجاه طرفي المشاجرة.