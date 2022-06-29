إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.