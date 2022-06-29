إصابة 10 طلاب فى انهيار سقف عليهم أثناء درس خصوصى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل مستشفى الحامول المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، 10 طلاب وطالبات بالصف الثالث الثانوي، مصابين بإصابات متنوعة نتيجة سقوط سقف عقار أثناء قيامهم بأخذ درس خصوصي بمدينة الحامول.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوقوع حادث إنهيار منزل علي طلاب بالصف الثالث الثانوي، أثناء قيامهم بحضور درس خصوصي.



علي الفور أعلن مدير أمن كفر الشيخ، برفع حالة الطوارئ بالحماية المدنية، والأجهزة المعنية، للتعامل مع المصابين، كما أعلن الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ بغرفة العمليات والمرفق لنقل المصابين كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ برفع حالة الطوارئ للتعامل مع المصابين.



وقال الدكتور محمد محمود مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أن أعداد المصابين في تزايد مستمر وأن المستشفى استقبلت حتي الآن 10 مصابين.





