اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:01 م
أكرم القصاص
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إصابة 10 أشخاص جراء اندلاع حريق بمبنى سكنى فى فرنسا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:05 م
إصابة 10 أشخاص جراء اندلاع حريق بمبنى سكنى فى فرنسا حريق - أرشيفية
أ ش أ

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اندلع حريق صباح اليوم /الأربعاء/ بشقة بمبنى سكنى يقع فى 44 شارع "دو لونج شون" بالدائرة الـ16 بالعاصمة الفرنسية باريس، والذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم ثلاثة فى حالة حرجة.


وقال مصدر شرطي لم يفصح عن هويته - حسبما ذكرت قناة (سي نيوز) الإخبارية الفرنسية اليوم /الأربعاء/ - إن الحصيلة الأولية تظهر وجود العديد من الإصابات بينها ثلاثة في حالة حرجة، حيث خرج اثنين من الضحايا من النافذة هربا من ألسنة اللهب.


واضافت القناة أن رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحريق وسيطروا عليه لكنهم لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى جميع الشقق في المبنى المكون من أربعة طوابق.. موضحة أن الحصيلة الاولية يمكن ان ترتفع.


حريق

فرنسا

باريس

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