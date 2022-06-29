أنجيلا ميركل تزور واشنطن وأوباما يغرد على تويتر بصورة معها

كتبت: هناء أبو العز

تزور المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل واشنطن حاليًا، لإجراء محادثات سياسية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتتواجد ميركل في واشنطن منذ يوم الإثنين وستعود إلى برلين يوم الخميس، ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل في البداية.

ونشر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صورة على تويتر تظهره هو وميركل في زيارة لمتحف في واشنطن.

وكتب أوباما في تغريدته، أنه رأى كيف قادت ميركل الأزمات ببراجماتيتها الحكيمة وروح الدعابة التي تتمتع بها وبوصلة الأخلاق التي لا تلين، وأضاف: أشعر أنني محظوظ لأنني اكتسبت صداقتها، مضيفًا أنه ممتن لفرصة زيارة المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية.

وفي قمة مجموعة السبع، استذكر رؤساء الدول والحكومات صورة لا تنسى لميركل وأوباما، حيث اجتمعوا في عطلة نهاية الأسبوع على المقعد الخشبي الأسطوري الذي التقطت منه صورة مبدعة لميركل وأوباما أمام قلعة إلماو في عام 2015.

وقبل سبع سنوات، جلس أوباما في منتصف المقعد وبسط ذراعيه بشكل عرضي للغاية على مسند الظهر، بينما وقفت ميركل أمامه وذراعيها ممدودتان.

وقالت ميركل مؤخرًا إنها تريد السفر كثيرًا في مرحلتها الجديدة من حياتها بعد 16 عامًا في المنصب ، و قبل كل شيء ، أعربت عن خطتها للتعرف على ألمانيا الغربية بشكل أفضل، وإنها لم تفعل حتى الآن سوى القليل من الذي يحب كثير من الناس القيام به بطبيعة الحال قائلة: أنا الآن أذهب إلى الجزء من حياتى الذى حرمت منه فى السابق.