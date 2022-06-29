اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:23 م
أكرم القصاص
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أمريكا وحلفاؤها يطلقون مبادرة "شركاء في بلو باسيفيك"

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:21 م
أمريكا وحلفاؤها يطلقون مبادرة "شركاء في بلو باسيفيك" الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان مبادرة "شركاء في بلو باسيفيك" بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول جزر المحيط الهادئ وتمكين وجودهم في المنطقة البحرية بهدف مساندة الدول الجزرية الصغيرة - مثل فيجي وبالاو وساموا وجزر مارشال - في معالجة قضايا تغير المناخ والصيد غير القانوني .


وقال مسؤول أمريكي لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن المبادرة تشمل مجموعة من الإجراءات منها، تعزيز الوجود الدبلوماسي في جميع أنحاء المنطقة ومساعدة الدول على معالجة ظواهر تغير المناخ وتوفير لقاحات "كوفيد-19" لدول جزر المحيط الهادئ وإرسال قادة شباب إلى دورات تعليم تنفيذي في أمريكا . 


وأكد المسؤول الأمريكي أن مبادرة "شركاء في بلو باسيفيك" تأتي في إطار تنسيق السياسات لمواجهة المبادرات الصينية في دول جزر المحيط الهادئ خاصة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين الصين وجزر سليمان مؤخرا ومخاوف واشنطن وحلفائها من تزايد نفوذ بكين في المحيط الهادئ واحتمالات بناء الصين لقاعدة بحرية في منطقة أقرب إلى كانبيرا وهاواي من بكين، مما يمنح الجيش الصيني قدرة أكبر بكثير على استعراض القوة في المحيط الهادئ.


أمريكا

مبادرة بلو باسيفيك

شركاء في بلو باسيفيك

جزر المحيط الهادئ



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