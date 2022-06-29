أسعار اللحوم فى الأسواق قبل عيد الأضحى.. إنفوجراف

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى تسجل أسعار اللحوم بكافة أنواعها، استقرارا واضحا فى الأسواق اليوم حيث سجل سعر اللحوم البقرى بلدى، ما بين 150 و195جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات، فى حين يباع سعر اللحم الضأن بين 160 إلى 200 جنيه حسب القطعية.
من 150 إلى 195 جنيها للكيلو
اللحوم البقرى بلدى
من 160 إلى 200 جنيه للكيلو
اللحم الضأن
من 160 إلى 190 جنيها للكيلو
كباب الحلة
من 155 إلى 180 جنيها للكيلو
الكبدة الكندوز
من 155 إلى 160 جنيها للكيلو
الاستيك والبفتيك
من 160 إلى 190 جنيها
الكبدة الضأن
من 130 إلى 160 جنيها للكيلو
اللحوم الجملى
من 110 إلى 130 جنيها للكيلو
اللحوم المستوردة "اللحم البرازيلى"
من 80 جنيها إلى 97 جنيها للكيلو
الكبدة المستوردة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة