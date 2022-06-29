أسعار اللحوم فى الأسواق قبل عيد الأضحى.. إنفوجراف

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى تسجل أسعار اللحوم بكافة أنواعها، استقرارا واضحا فى الأسواق اليوم حيث سجل سعر اللحوم البقرى بلدى، ما بين 150 و195جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات، فى حين يباع سعر اللحم الضأن بين 160 إلى 200 جنيه حسب القطعية.









من 150 إلى 195 جنيها للكيلو

اللحوم البقرى بلدى

من 160 إلى 200 جنيه للكيلو

اللحم الضأن

من 160 إلى 190 جنيها للكيلو

كباب الحلة

من 155 إلى 180 جنيها للكيلو

الكبدة الكندوز

من 155 إلى 160 جنيها للكيلو

الاستيك والبفتيك

من 160 إلى 190 جنيها

الكبدة الضأن

من 130 إلى 160 جنيها للكيلو

اللحوم الجملى

من 110 إلى 130 جنيها للكيلو

اللحوم المستوردة "اللحم البرازيلى"

من 80 جنيها إلى 97 جنيها للكيلو

الكبدة المستوردة