اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أسعار اللحوم فى الأسواق قبل عيد الأضحى.. إنفوجراف

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:23 م
أسعار اللحوم فى الأسواق قبل عيد الأضحى.. إنفوجراف أسعار اللحوم

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قبل أيام قليلة من عيد الأضحى تسجل أسعار اللحوم بكافة أنواعها، استقرارا واضحا فى الأسواق اليوم حيث سجل سعر اللحوم البقرى بلدى، ما بين 150 و195جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات، فى حين يباع سعر اللحم الضأن بين 160 إلى 200 جنيه حسب القطعية.

 
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من 150 إلى 195 جنيها للكيلو
اللحوم البقرى بلدى 
 
من 160 إلى 200 جنيه للكيلو 
اللحم الضأن 
 
من 160 إلى 190 جنيها للكيلو
كباب الحلة 
 
من 155 إلى 180 جنيها للكيلو
الكبدة الكندوز 
 
من 155 إلى 160 جنيها للكيلو
الاستيك والبفتيك
 
من 160 إلى 190 جنيها
الكبدة الضأن 
 
من 130 إلى 160 جنيها للكيلو
اللحوم الجملى 
 
من 110 إلى 130 جنيها للكيلو 
اللحوم المستوردة "اللحم البرازيلى"
 
من 80 جنيها إلى 97 جنيها للكيلو 
الكبدة المستوردة

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