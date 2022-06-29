أسعار الذهب اليوم دون ألف جنيه للجرام وعيار 21 يسجل 999 جنيها

كتب إسلام سعيد

تراجع سعر الذهب اليوم مستهل تعاملات اليوم بحوالي 3 جنيهات وقت صياغة هذه السطور لينزل الذهب دون ألف جنيه للجرام من عيار 21، إذ شهد سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1003 جنيهات أمس وبلغ سعره اليوم 999 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1816 دولار مقابل 1825 دولار.



أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 857 جنيها

عيار 21 يسجل 999 جنيها

عيار 24 يسجل 1142 جنيها

الجنيه الذهب 7992 جنيها

أونصة الذهب 1816 دولار.

أعلنت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الاقتصاديين أمس الثلاثاء الثامن والعشرين من يونيو حزيران قرار حظر واردات الذهب من روسيا، ويشارك أميركا في قرار العقوبات كل من كندا وبريطانيا واليابان.

أميركا تستهدف الآن 70 شركة روسية إضافية وكيانات أخرى تمثل أهمية لقاعدة الصناعة الدفاعية والتصنيعية في روسيا، كما استهدفت العقوبات 29 شخصاً، وأعلنت الولايات المتحدة كذلك فرض عقوبات على شركة United Aircraft Corporation والعديد من البنوك بينها بنك موسكو.