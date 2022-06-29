اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أسرة الإعلامية شيماء جمال المقتولة على يد زوجها تنتظر استلام جثمانها اليوم

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:26 ص
أسرة الإعلامية شيماء جمال المقتولة على يد زوجها تنتظر استلام جثمانها اليوم شيماء جمال
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتظر أسرة الإعلامية شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها، اليوم الأربعاء، استلام جثمانها من مشرحة زينهم، تمهيدا لدفنها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بعد التصريح بالدفن.

فيما يقوم الأطباء الشرعيين بمشرحة ينهم بتحليل العينات التي تم سحبها من جثمان المجني عليها، ووصف الإصابات التي لحقت بها قبل الوفاة وسبب وفاتها، تمهيدا لأعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت النيابة العامة أعلنت يوم الاثنين الماضي تفاصيل الواقعة:

1- تلقت بلاغًا فى 20 يونيو الماضى من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك

2- استمعت النيابة لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري

3- ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ زوج المجنى عليها

4- بتاريخ الأحد الماضي مثل "أحد الأشخاص" أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما

5- أكد مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها

6- استصدرت النيابة العامة من الجهة القضائية التى ينتمى اليها المستشار المتهم إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وذلك لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية

7-أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثل أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل

8-ضبطت النيابة أدلة تُرجّح صدق رواية الشخص الذى أدلى باقواله

9- انتقلت النيابة برفقته إلى المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي

10- عترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط واحضار المتهم الرئيسي.


شيماء جمال

المذيعه شيماء جمال

دفن شيماء جمال

الاعلاميه شيماء جمال

قتل شيماء جمال

مشرحة زينهم

النيابة العامة

أسرة شيماء جمال



الموضوعات المتعلقة

بهجت أبو ضيف: المتهم الرئيسى بقضية شيماء جمال هارب بالداخل ولم يغادر البلاد

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:22 م

تفاصيل مقتل الإعلامية شيماء جمال.. زوجها عضو هيئة قضائية أبلغ بتغيبها.. شريكه يفضح الجريمة ويعترف: شاهدت قتلها بسبب خلافات بينهما.. والنيابة تستخرج الجثمان وتأمر بضبط وإحضار الزوج وحبس شريكه

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:54 ص

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة الإعلامية شيماء جمال بعد قيام زوجها بقتلها

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:39 ص

النيابة تستخرج جثة الإعلامية شيماء جمال من مكان دفنها وتأمر بتشريح الجثة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:33 ص

حبس المتهم بالاشتراك مع عضو الهيئة القضائية فى قتل الإعلامية شيماء جمال

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:33 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة