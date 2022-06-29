أخبار البورصة اليوم الأربعاء 29-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 29-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 621.960 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.



البورصة تربح 1.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 621.960 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 205.5 مليون ورقة مالية بقيمة 554.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 49.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 44.3%، والعرب على 6.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.70%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.9 مليون جنيه، 903.2 ألف جنيه، 750.2 ألف جنيه، 99.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 107.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 9225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 11312 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3730 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2547 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3702 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 29 شركة، ولم تتغير مستويات 85 شركة. المتحدة للإسكان أعلنت إدارة البورصة، تقدم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، بمستندات قيد تخفيض رأس مالها المصدر من 343.1 مليون جنيه إلى 342.7 مليون جنيه بتخفيض قدره 460 ألف جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 368 ألف سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1.25 جنيه للسهم الواحد، علمًا بأن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.



أسهم خزينة أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، المطورون العرب القابضة، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 3.25 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، والثانية 600 ألف سهم، والثالثة 606.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.07%، والرابعة مليون سهم، والخامسة 200 ألف سهم خزينة ليصل الإجمالي 4.7 مليون سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، رواد السياحة-رواد 44.6 ألف سهم، 47.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 44.6 ألف سهم، 130 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 451.5 ألف سهم، 150 ألف سهم، 145.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، 273 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 12025 سهم، 322.7 ألف سهم، 340 ألف سهم، 130 مليون سهم، على التوالي.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 3.13 مليون جنيه مقابل عجز قدره 3.479 مليون جنيه.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، صافي ربح في الفترة المنتهية في 31 مايو عام 2022، بلغ 103.038 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 94.27 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

كما حققت شركة مصر للزيوت والصابون، جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضان مبلغ 2097 مليون جنيه مقابل 1403 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما بلغ خسائر الفائض بعد الضرائب مبلغ 1.705 مليون جنيه مقابل 12.21 مليون جنيه خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل 917 ألف جنيه أرباح هذه الفترة.

قرر البورصة المصرية، أن يتم مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على سهمي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.