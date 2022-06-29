أبو الغيط يلتقى رئيس الحكومة الرومانية فى ختام زيارته لبوخارست

بيشوى رمزى

اختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارته الى رومانيا بلقاء رئيس الحكومة نيكولاي تشيوكا ، حيث استعرضا مختلف أوجه التعاون العربي الروماني وسبل تعزيزه والارتقاء به الى أعلى المستويات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل التطورات الدولية وعلى الساحتين العربية والأوروبية.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي أن أبو الغيط أشاد، خلال اللقاء، بعلاقات الصداقة الوثيقة بين الجامعة العربية ودولها الأعضاء ورومانيا والتي تعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع هذه الاخيرة بالعالم العربي. كما أثنى أبو الغيط على المواقف المبدئية والثابتة لرومانيا تجاه القضايا العربية، وبالأخص القضية الفلسطينية، معربا عن تطلعه لاستمرار الدور الإيجابي لرومانيا في هذا الشأن ومجددا الشكر لرئيس الحكومة على استمرار دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).



أبو الغيط ورئيس حكومة رومانيا

وذكر المتحدث أن اللقاء تناول تطورات الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية ومنطقة شرق أوروبا، حيث حرص الأمين العام على الاستماع إلى طرح رئيس الحكومة حول مجريات الحرب وتداعياتها على رومانيا وعلى المنطقة ككل. وأوضح المتحدث أن أبو الغيط قد استعرض في هذا الصدد مستجدات المبادرة العربية للمساهمة في التسوية السلمية للازمة، مؤكدا على أهمية وجدية الجهد الذي تبذله مجموعة الاتصال الوزراية العربية من خلال التشاور المستمر حول سبل تحقيق تقدم ملموس نحو العمل على وقف الحرب.



مباحثات

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط شارك، على هامش الزيارة، في احتفالية بمناسبة إطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي" تم تنظيمها في مقر النادي الدبلوماسي في بوخارست بحضور كاتب الدولة للشئون الدبلوماسية والاستراتيجية الدولية، ولفيف من السياسيين الرومانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي وشخصيات بارزة في المجتمع الروماني.