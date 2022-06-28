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11 معلومة فى بيان النيابة حول تحقيقات مقتل الإعلامية شيماء جمال.. انفوجراف

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:12 ص
11 معلومة فى بيان النيابة حول تحقيقات مقتل الإعلامية شيماء جمال.. انفوجراف تفاصيل مقتل الإعلامية شيماء جمال
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها فى ملابسات، مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد العثور على جثمانها فى فيلا بالمنصورية.

 

وتضمن بيان النيابة 11 معلومة هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:

*النيابة تفتح التحقيقات فى مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد العثور على جثمانها فى فيلا بالمنصورية.

*النيابة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر.

*شواهد فى التحقيقات شككت فى صحة بلاغ الزوج.

* أحد الأشخاص أدلى للنيابة بمعلومات تفيد بقتل الزوج للمجنى عليها وعلمه بمكان دفنها.

*النيابة العامة تستمع لأسرة الإعلامية شيماء جمال وأكدوا اختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها 

*النيابة تضبط أدلة ترجح صدق رواية الشخص المبلغ عن الواقعة بعد مثواه للتحقيق.

*النيابة تصطحب الطبيب الشرعى أثناء استخراج الجثمان المدفون فى الفيلا.

*النيابة تستصدر بيان من الجهة القضائية التى يعمل بها الزوج لاتخاذ إجراءات التحقيق.

*النيابة تأمر بضبط وإحضار الزوج المتهم للمثول للتحقيق ولم يتم القبض عليه.

* المبلغ اعترف باشتراكه فى ارتكاب الجريمة مع الزوج الهارب.

*النيابة تأمر بحبس المتهم المشترك فى ارتكاب جريمة القتل 4 أيام احتياطيا.

 

النيابة العامة
 

 


شيماء جمال

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زوج شيماء جمال

قاتل شيماء جمال

من شيماء جمال



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