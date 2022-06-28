11 معلومة فى بيان النيابة حول تحقيقات مقتل الإعلامية شيماء جمال.. انفوجراف

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها فى ملابسات، مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد العثور على جثمانها فى فيلا بالمنصورية.

وتضمن بيان النيابة 11 معلومة هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:

*النيابة تفتح التحقيقات فى مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد العثور على جثمانها فى فيلا بالمنصورية.

*النيابة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر.

*شواهد فى التحقيقات شككت فى صحة بلاغ الزوج.

* أحد الأشخاص أدلى للنيابة بمعلومات تفيد بقتل الزوج للمجنى عليها وعلمه بمكان دفنها.

*النيابة العامة تستمع لأسرة الإعلامية شيماء جمال وأكدوا اختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها

*النيابة تضبط أدلة ترجح صدق رواية الشخص المبلغ عن الواقعة بعد مثواه للتحقيق.

*النيابة تصطحب الطبيب الشرعى أثناء استخراج الجثمان المدفون فى الفيلا.

*النيابة تستصدر بيان من الجهة القضائية التى يعمل بها الزوج لاتخاذ إجراءات التحقيق.

*النيابة تأمر بضبط وإحضار الزوج المتهم للمثول للتحقيق ولم يتم القبض عليه.

* المبلغ اعترف باشتراكه فى ارتكاب الجريمة مع الزوج الهارب.

*النيابة تأمر بحبس المتهم المشترك فى ارتكاب جريمة القتل 4 أيام احتياطيا.