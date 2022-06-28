10 معلومات اعرفها عن طائر الحبارى الأفريقى.. أبرزها مهدد بالانقراض

كتبت ـ منال العيسوى

أعلنت وزارة البيئة إطلاقها 2000 طائر من الحبارى الأفريقى بالتعاون مع دولة الإمارات، فى محمية العميد بمرسى مطروح.

خلال هذا التقرير سنتعرف على هذا الطائر وماهى مواصفاته وموطنة، وغذاءه، وتكاثره وأنواعه وأهم 10معلومات عنه.

1-حول موطن طائر الحباري، فإنه يتم العثور على طائر الحباري في مناطق شمال أفريقيا، وبالتحديد في منطقة الصحراء الكبرى، في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان.

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‏ 2- يفضل طائر الحبارى الأماكن المتعرجة المعشبة شبه الصحراوية، وذات الغطاء النباتي بالاشجار القليلة نوعا ما، فهو ينتشر في مناطق ذات الحشائش والأعشاب والشجيرات المنخفضة.

3- من أهم صفات طائر الحباري ، أنه أحد أنواع الطيور الجميلة، والمتوسطة في الحجم، وينتشر في شمال افريقيا، وخاصة في جزر الكناري.

4- تتشابه إناث طائر الحبارى مع الذكور بصورة كبيرة، غير أن الذكور، تعد أكبر وأثقل حجما.

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‏5- يعد طائر الحبارى من الطيور المهددة بخطر الانقراض، وذلك بسبب الصيد الجائر، وقلة الموائل.

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‏6- يطلق على طائر الحبارى عدة أسماء مثل أبو جناح منقط ، والبهلوان ، وغيرها .

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‏7-هناك عدة أنواع من طائر الحباري، وهو الحبارى العملاق ، فهو أثقل أنواع الطيور التي تستطيع الطيران في أوروبا .

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‏8- يمكن لطائر الحبارى أن يتجاوز وزنه الـ 15 كيلو جراماً، ويتكاثر طائر الحباري حيث يبدأ موسم د في شهر ديسمبر الى مارس وتضع أنثاه من 3الى 2 بيضات في كشط صغيرة ، وبعد الفقس ، تظل الاناث مع الصغار لإطعامها ، بحيث لا تكون عرضة لافتراس النسور ه الصقور والثعالب والذئاب ورصد السحالي ، والثعابين .

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‏9- يعيش طائر الحبارى في المساحات المفتوحة ، والتى أصبحت قليلة بسبب الزراعة الكثيفة، وله منقار طويل وحاد، ويتدرج لونه ابيض في البطن والصدر والجناحين بالبني الرملي ، اضافة نقاط بيضاء تزين نهايات الريش.

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‏10- الحجم الضخم لطائر الحبارى يساعده على درء خطر الحيوانات المفترسة ، و الوزن الثقيل يعيقه احيانا من التحليق عالياً أو بسرعة ، وكثيراً ما يصطدم مع خطوط الكهرباء .

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‏جدير بالذكر، أن هناك أنواع عديده من طائر الحباري حباري الكناري منها الحباري الأفريقي، و الحباري الأسيوي.