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وسائل إعلام أردنية: استدعاء العاملين فى ميناء العقبة للاستماع إلى أقوالهم

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:56 م
وسائل إعلام أردنية: استدعاء العاملين فى ميناء العقبة للاستماع إلى أقوالهم تسرب غاز سام في الأردن
كتب أحمد جمعة

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قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن الحياة عادت إلى طبيعتها في ميناء العقبة وأن حركة الشحن تسير كالمعتاد.

 

وأضاف وزير داخلية الأردن أن رئيس الوزراء الأردني وجه لجنة التحقيق في حادثة العقبة للسير في 3 اتجاهات، الأول التأكد من الإجراءات قبل بدء عملية التحميل والتنزيل، والثاني التأكد من الإجراءات أثناء عملية التحميل والتنزيل، والثالث الاستجابة للحادث.

 

وقال موقع رؤيا الأردنى، إنه تم استدعاء عدد من العاملين في الميناء للاستماع إلى أقوالهم، وهم من الذين كانوا يتواجدون أثناء وقوع الحادث، إذ يتم إدخال كل شخص بشكل منفصل للاجتماع الذي يترأسه وزير الداخلية الأردني مازن الفراية.

 

من جانبه، قال وزير الصحة الأردنى الدكتور فراس الهواري، إن 16 حالة لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى الميداني الموجود في العقبة، مؤكدا أن قرابة 300 شخصا من الكوادر الطبية من خارج محافظة العقبة شاركت في إسناد الكوادر الطبية في العقبة.

 

 

 

 


وزير داخليه الأردن

تسرب غاز في العقبه

حادث ميناء العقبه

وزير الصحه الاردنى



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