اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:28 ص
أكرم القصاص
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وزير المالية السعودي: المملكة تمر بتحول اقتصادي تاريخي في قطاعات مختلفة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:00 ص
وزير المالية السعودي: المملكة تمر بتحول اقتصادي تاريخي في قطاعات مختلفة
اش ا

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أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة تمر بتحول اقتصادي تاريخي يفتح فرصا استثمارية وآفاقا جديدة في قطاعات متعددة.
 
وقال الجدعان -في كلمة أثناء افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي 2022- إن "رؤية المملكة تفتح آفاقا جديدة للمستثمرين السعوديين والإيطاليين"، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.
 
على صعيد متصل، قال الجدعان فى تغريدة على موقع (تويتر)، "اختتمنا اليوم أعمال الدورة الـ 12 للجنة السعودية الإيطالية المشتركة ومنتدى الاستثمار المصاحب لأعمالها، بنتائج مثمرة ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".
 
وأضاف "أكدت خلال الاجتماعات أن المملكة حريصة على أن تكون من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا، وسنمضي قدما لتحقيق ذلك من خلال العمل المشترك".

وزير المالية السعودى

الاقتصاد السعودى

اخبار السعودية



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