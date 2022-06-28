اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يجتمع مع نظيره اليمنى لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:11 م
وزير التعليم العالى يجتمع مع نظيره اليمنى لبحث تعزيز التعاون بين البلدين جانب من اللقاء
كتب: محمد صبحى

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور خالد الوصابى وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليمنى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

فى بداية اللقاء أكد الدكتور عبدالغفار على متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليمن، والتي تمتد لسنوات طويلة، مشيرًا إلى ترحيب مصر الدائم بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء اليمنيين في كافة المجالات.

 

وأشار الوزير إلى خصوصية علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي، مشيدًا بتميز الطلاب اليمنين الدارسين بالجامعات المصرية وجديتهم في الدراسة، مؤكدًا على سعادته بما يمثله هؤلاء الطلاب من سفراء للقوة الناعمة المصرية في بلادهم.

 

ومن جانبه، قدم الدكتور الوصابي الشكر للوزير على تعاونه المُستمر والمتواصل في دعم العلاقات العلمية والبحثية المُشتركة، مشيرًا إلى اعتزاز بلاده بما قدمته مصر من دعم تاريخي لليمن في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والبحثية، والتي كان لها أكبر الأثر في تخريج العديد من الكوادر البشرية اليمنية والتي يشغل الكثير منها المناصب القيادية.

 

وأعرب الدكتور الوصابي عن تقديره وإعجابه بحجم الإنجازات التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية، وما شهدته المؤسسات التعليمية المصرية من تقدم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية فى دعم المؤسسات التعليمية اليمنية، مؤكدًا أن مصر دائما هي القبلة المفضلة للتعليم للطلاب الأوائل والمتفوقين اليمنيين.

 

وناقش الجانبان بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المشتركة، وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب اليمنيين في مصر.

 

وحضر الاجتماع، الدكتورو هاجر سيف النصر القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ومن الجانب اليمنى، الدكتور محمد العبادي المستشار الثقافي اليمني بالقاهرة.

 
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 جانب من لقاء الوزير 

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 وزير التعليم العالى 

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جانب من اللقاء 

 


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