وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين في الرياض، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، تعزيز العمل المشترك، والعلاقات الثنائية في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.



ونوه الوزيران - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، وذلك بالتزامن مع مرور 90 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وتطرق الوزيران إلى أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة على هامش منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الذي استضافته الرياض اليوم، بحضور عددٍ من الجهات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، في ضوء رؤية المملكة 2030.