واشنطن: تحليق طائرة أمريكية فوق مضيق تايوان يظهر التزامنا بحرية الملاحة

وقال الجيش الأمريكي في بيان، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية إن "تحليق الطائرة التابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان، الأسبوع الماضي، أظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بعد أن اشتكت الصين من أن ذلك يهدد السلام والاستقرار".

وبدورها، قالت قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية إن "سفن وطائرات البحرية الأمريكية تتعامل بشكل روتيني مع السفن الحربية والطائرات الأجنبية خلال عملها في جميع أنحاء المنطقة "، مضيفة أن "جميع التعاملات مع القوات العسكرية الأجنبية في أثناء العبور كانت متوافقة مع الأعراف الدولية ولم تؤثر على العملية".



وجاء تحليق الطائرة بعد أن دفعت تايوان بمقاتلاتها مرتين الأسبوع الماضي لتحذير القوات الجوية الصينية التي نفذت عمليتي توغل كبيرتين في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.