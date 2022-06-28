هيئة قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة

كتب – محمد إبراهيم – أحمد عبد الهادى

تقدمت رئاسة هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفي فتحي - رئيس قضايا الدولة الذى تنتهى ولايته غدا، والمستشار محمد محمد بكر رئيس قضايا الدولة الذي ستبدأ فترة رئاسته اعتبارا من 1 / 7 / 2022 والمستشارون أعضاء المجلس الأعلي للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي سطر فيها الشعب المصري العظيم ملحمة وطنية فريدة بوحدته ضد جماعات الشر والإرهاب لبناء مصر وجمهوريتها الجديدة لمصر المستقبل القائمة علي وحدة الصف ونبذ الفرقة وبناء الوطن علي الحق والخير والعدل ودولة القانون.

وتابع البيان الصادر عن الهيئة: سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.