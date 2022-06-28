هبوط قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المنسوجات" بنسبة 2.2%

كتب هانى الحوتى

تراجعت قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.8%، يليه قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، ثم قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات، والموارد الأساسية بنسبة 1.2%.

كما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، يليه قطاعات البنوك وخدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعي الطاقة والخدمات المساندة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، فيما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، بينما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.041 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327.4 مليون ورقة مالية بقيمة 883.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.81%، والعرب على 9.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49 مليون جنيه، 60.4 مليون جنيه، 493.3 ألف جنيه، 13.8 مليون جنيه، 107.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 230.6 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 9179 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 11232 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2529 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.