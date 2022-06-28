ميدفيديف: أى محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم هى إعلان حرب

وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "أرجومينتي إي فاكتي" الروسية، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب ضد بلادنا".

وأضاف:" إذا ما فعلت ذلك دولة عضو في حلف "الناتو"، فإن ذلك سيكون صراعا مع حلف شمال الأطلسي بأكمله"، منوها بأن هذا سيكون بمثابة حرب عالمية ثالثة، أي كارثة كبرى".



يُذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم بعد استفتاء أُجري في مارس 2014، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.