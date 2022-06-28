اليوم السابع
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ميدفيديف: أى محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم هى إعلان حرب

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:38 ص
ميدفيديف: أى محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم هى إعلان حرب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميترى ميدفيديف
أ.ش.أ

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميترى ميدفيديف، أن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعتبر إعلان حرب ضد روسيا، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

 

وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "أرجومينتي إي فاكتي" الروسية، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب ضد بلادنا".

 

وأضاف:" إذا ما فعلت ذلك دولة عضو في حلف "الناتو"، فإن ذلك سيكون صراعا مع حلف شمال الأطلسي بأكمله"، منوها بأن هذا سيكون بمثابة حرب عالمية ثالثة، أي كارثة كبرى".


يُذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم بعد استفتاء أُجري في مارس 2014، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.

 


مجلس الأمن القومي الروسي

شبه جزيرة القرم

الناتو

روسيا

حلف شمال الاطلسى



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