منسق عملية السلام يدعو لاستعادة المفاوضات لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أ.ش.أ

دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، "تور وينسلاند"، لاستعادة الطريق نحو مفاوضات هادفة لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات فورية لتخفيف التوترات وعكس الاتجاهات السلبية التي تقوض احتمالات الحل السلمي للصراع.

وأعرب المسؤول الأممي "وينسلاند" -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- عن القلق من مستويات العنف التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك خلال إحاطة وينسلاند" في مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو تحدث فيها عن تقرير سير تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) الذي يغطي الفترة ما بين 19 مارس و16 يونيو 2022.

وذكر وينسلاند أنه منذ منتصف شهر مارس، قُتل 49 فلسطينيا خلال مظاهرات واشتباكات وعمليات أمنية إسرائيلية، بما في ذلك في المنطقة أ، وهجمات مزعومة ضد الإسرائيليين.

وأكد أن الأحداث التي تكشفت على مدار الأشهر الأخيرة "تثبت مرة أخرى، أن إدارة الصراع إلى الأبد ليست خيارا مجديا." وقال "لا بديل عن عملية سياسية شرعية من شأنها أن تحل المسائل الأساسية التي تحرك الصراع."

وفي هذا الصدد حث الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع على "اتخاذ خطوات من شأنها أن تمكن الأطراف من استعادة الطريق نحو مفاوضات هادفة، وفي نهاية المطاف، نحو السلام".

ولكنه أضاف: "ذلك لن يتطلب إجراءات محددة لنزع فتيل الأزمات والحفاظ على الهدوء فحسب، بل سيتطلب أيضا مضاعفة الجهود لتقوية السلطة الفلسطينية ودعم استراتيجية أوسع نطاقا يمكن أن تضمن توجيه الجهود الجماعية من قبل الأطراف والمجتمع الدولي نحو إرساء واقع الدولتين