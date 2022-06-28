مقتل 7 مدنيين جراء قصف أوكراني على مناطق في دونيتسك ولوجانسك

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أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين، جراء القصف الأوكراني بصواريخ جراد وقذائف مدفعية على مناطق سكنية في الإقليم.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن قصفا أوكرانيا بصاروخ "توشكا أو" وقذائف مدفعية في لوجانسك، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين.



وأشارت قوات لوجانسك إلى أن قوات كييف استخدمت لأول مرة راجمات صواريخ "هايمرز" الأمريكية الصنع في قصفها مدينة بيرفيلسك، لافتة إلى قرب تدمير هذه الراجمات عقب تحديد تحركاتها، مشددة على أن توريد هذه الرجمات إلى كييف يمكنها من قصف المناطق النائية من الإقليم.