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مع قرب فتح باب التقدم.. اعرف الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد حقوق القاهرة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:00 ص
مع قرب فتح باب التقدم.. اعرف الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد حقوق القاهرة جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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تبدأ جامعة القاهرة  فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحقوق، يوم 2 يوليو المقبل بحسب إعلان فتح باب الترشح، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" الأوراق المطلوبة للتقدم للمنصب وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو أسطوانات مدمجة.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.


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