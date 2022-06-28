معيد بيطرى قنا بعد حكم حبسه لقتله 60 فأر تجارب: فأر واحد نفق والشاكية مدعية

قنا صابر سعيد

قال ارميا.م، المعيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادى، المتهم بقتل 60 فأرا لزميلته، إن هناك خلافات سابقة بينه وبين زميلته في القسم وذلك حدث لأكثر من مرة، منها مطالبتها بأخذ الغياب بالسيكشن في حضوره رغم أحقيته في ذلك.

وأوضح المعيد لـ"اليوم السابع"، أنه كان يعامل زميلته مثل أخته ولم يتوقع أن يصل الخلاف إلى اتهامه بقتل الفئران من أجل تعطيل البحث العلمي الخاص بها وهو ما وقع بالضرر له ولأسرته.

وقال المعيد، إن الشاكية ادعت تلك الواقعة وتم تحويلها إلي النيابة العامة والإدارية ووكيل النائب العام أمر بحفظ الأوراق لعدم وجود دليل قاطع علي صحة الواقعة، والنيابة الإدارية استدعت أكثر من 11 شاهدا في الجامعة وأسفرت التحقيقات بحفظ الواقعة.

وأشار المعيد بكلية الطب البيطري، إلي أن الشاكية قالت أن فأر واحد نفق و45 فأرا كانوا في حيالة إعياء و15 فأرا لم يتضرروا بالتسمم.