مطار دبلن يحتفل بتشغيل رحلات مصر للطيران.. صور

كتب أحمد مصطفى

أقامت اليوم الثلاثاء سلطات مطار دبلن بأيرلندا احتفالا بمناسبة تشغيل مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الحادي والعشرين في تحالف ستار العالمي لرحلاتها المباشرة بين القاهرة ودبلن، وقد أقيمت هذه الاحتفالية بحضور الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والسفير خالد ثروت سفير مصر في أيرلندا والسفير شون أوريجان سفير أيرلندا بالقاهرة.

ويأتي تشغيل هذا الخط المباشر الذي بدأ في الثاني من يونيه الجاري في إطار

توجيهات وزارة الطيران المدني بالتوسع في شبكة الخطوط الجوية لمصر للطيران التي تمتد إلى أكثر من 75 نقطة حول العالم وخطة الشركة الوطنية الطموحة لتغطية المزيد من الوجهات حول العالم لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

وفى كلمته خلال الإحتفالية أعرب الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن سعادته بحضور هذا الحدث مشيدا بتعاون ودعم سلطات مطار دبلن وترحيبهم بهبوط طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران علي أرض العاصمة الأيرلندية مما يعزز حركة السياحة والتجارة بين البلدين، وكذلك تميز موقع دولة أيرلندا في غرب قارة أوروبا مما يجعل مطار دبلن مركزًا استراتيجيًا للمسافرين إلى كافة الوجهات السياحية في مصر.

وأضاف نبيل تحتفل مصر للطيران هذا العام بالذكرى التسعين علي إنشاء الشركة، كأول شركة طيران في الشرق الأوسط وأفريقيا تنضم إلى الاتحاد الدولى للنقل الجوي وقد تميزت هذه السنوات التسعون بالعديد من النجاحات والطموح اللامحدود،

وأكد نبيل أن جميع العاملين بشركة مصر للطيران يبذلون أقصى جهدهم لتقديم أفضل خدمة لعملاء الشركة في جميع أنحاء العالم بأعلى معايير السلامة والجودة والتكنولوجيا على متن أسطول الشركة.

ومن جانبها رحبت سلطات مطار دبلن بتشغيل خط مصر للطيران الجديد وأعرب مسؤلوا مطار دبلن عن سعادتهم بالتعاون مع مصر للطيران فى تعزيز الخط الجديد والذي يشهدا إقبالا كبيرًا من قبل رجال الأعمال والسائحين على حد سواء،

كما رحب كلا من السفير خالد ثروت سفير مصر في أيرلندا والسفير شون أوريجان سفير أيرلندا بالقاهرة بتشغيل رحلات مباشرة لمصر للطيران بين القاهرة ودبلن بما يسهم في تسهيل سفر الجاليات المصرية وغيرها من مختلف الجنسيات من وإلى أيرلندا، وتنشيط حركة السياحة وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير أربع رحلات أسبوعيًا بين القاهرة ودبلن أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بإستخدام أحدث طرازات الشركة وهي الإيرباص A320NEO والتي تسع لعدد ١٦ مقعدا بدرجة رجال الأعمال و١٢٦ مقعدا بالدرجة السياحية المزودة بأحدث الخدمات الترفيهية والشاشات الشخصية بجميع المقاعد وخدمة الأنترنت وخدمة التجوال على متن الطائرة.