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مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس والحكومة والشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:50 ص
مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس والحكومة والشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري، لكونها شهدت خروج ملايين المصريين، وانتفاضتهم، ضد مخططات طمس هوية هذا الوطن، والمساس بأمنه ومقدراته. 
 
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة العمل والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية، ورفعة الدولة المصرية، وتعزيز مكانتها في الدوائر الإقليمية والعالمية.
 
 
اجتماع مجلس الوزراء (1)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (2)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (3)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (4)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (5)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (6)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (7)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (8)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (9)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (10)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (11)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (12)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (13)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (14)
 

 

 


مجلس الوزراء

30 يونيو

مصطفي مدبولي



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