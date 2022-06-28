مصرع طفلين لإصابتهما بحالة تسمم فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

يجرى رجال المباحث بالقاهرة، تحرياتهم حول واقعة مصرع طفلين فى حلوان نتيجة لتناولهم مواد مخدرة وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحدى المستشفيات بوصول طفلين"ريماس 7 سنوات – مأزن 4 سنوات" مصابين بحالة تسمم من منطقة حلوان وتوفوا داخل المستشفى وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وكشف التقرير الطبى للأطفال عن إيجابية تحاليل الضحيتين لتعاطى مادة الترامادول المخدر، على عكس رواية الأم التى أكدت خلال الاستماع لأقوالها انهما تناولا فاكهة ملوثة، وتجرى النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة.

كما كشفت التحريات، أن الطفلين كانا متواجدين بصحبة والدتهما فى منزل جدهم، بسبب قيام الأم بترك المنزل منذ أسبوع على إثر خلافات مع زوجها، وأصيب الضحايا بحالة تسمم، وقالت الأم انهما تناولا فاكهة ملوثة تسببت فى وفاتهما، وتجرى النيابة العامة تحقيقات موسعة مع الأم لكشف ملابسات الواقعة.