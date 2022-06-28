مصرع طالب عقب إصابته بطلق نارى بالخطأ من سلاح غير مرخص فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى طالبا يبلغ من العمر 19 سنة جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، إثر قيامه بالعبث بسلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوفاة طالب، إثر إصابته بطلق نارى من سلاح غير مرخص أثناء العبث به.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول "أحمد.ع" 19 سنة طالب ويقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفى المركزى جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر.

وبسؤال والده 72 سنة مزارع و"علاء م" 29 سنة عامل و"أحمد م ا" 19 سنة طالب نجلي عم المتوفى أفادوا بأنه أثناء تواجد المذكور بأرضه الزراعية بذات الناحية رفقة الثاني والثالث وحال قيامه بالعبث بسلاح ناري خاصته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

تم ضبط السلاح المستخدم بمحل الواقعة بإرشاد نجلى عمومة المتوفى عبارة عن بندقية آلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، ولعرض على لنيابة العامة التى تولت التحقيق.