مصرع شاب بعد إصابته بطلق نارى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقى شاب فى العقد الرابع من عمره، مصرعه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، المصاب السعيد محمود السعيد - 34 سنه، بإدعاء طلق نارى بالرقبة.

على الفور، قامت الأطقم الطبية فى مستشفى السلام بورسعيد لمحاولة إنقاذ الشاب إلا أنه توفى داخل المستشفى متأثرًا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحقيق حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

ووجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتكثيف الجهود من رجال المباحث للوقوف على ملابسات الحادث وضبط المتهمين في هذه الواقعة.